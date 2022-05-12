Воронцевич высказался по поводу поражения от «Зенита» в третьем матче серии

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу поражения в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (67:68).
«Это была отличная игра, в которой победить могла любая из команд. К сожалению, сегодня удача оказалась на стороне соперника. Нам не хватило совсем немного. Благодарю болельщиков за горячую поддержку и невероятную энергетику! Надеюсь, что в пятницу на трибунах «Баскет-холла» будет такая же эмоциональная обстановка. Мы не унываем. Завтра разберём игру. В дальнейшем постараемся исключить ошибки и добавить во всех компонентах», — приводит слова Воронцевича официальный сайт УНИКСа.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.
- 12 мая 2022
-
10:50
-
09:33
-
07:23
-
05:37
-
04:43
-
00:41
- 11 мая 2022
-
23:33
-
23:01
-
22:00
-
20:03
-
19:52
-
18:45
-
17:31
-
16:00
-
15:12
-
13:57
-
12:47
-
11:41
-
10:06
-
09:39
-
08:59
-
08:30
-
07:35
-
06:21
-
04:56
-
00:05
- 10 мая 2022
-
22:52
-
21:33
-
19:48
-
18:29
-
17:27
-
17:11
-
16:07
-
15:51
-
15:01