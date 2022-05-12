Воронцевич высказался по поводу поражения от «Зенита» в третьем матче серии

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу поражения в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (67:68).

«Это была отличная игра, в которой победить могла любая из команд. К сожалению, сегодня удача оказалась на стороне соперника. Нам не хватило совсем немного. Благодарю болельщиков за горячую поддержку и невероятную энергетику! Надеюсь, что в пятницу на трибунах «Баскет-холла» будет такая же эмоциональная обстановка. Мы не унываем. Завтра разберём игру. В дальнейшем постараемся исключить ошибки и добавить во всех компонентах», — приводит слова Воронцевича официальный сайт УНИКСа.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится 13 мая в Казани.