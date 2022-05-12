Грин — о разгромном поражении: «Мемфис» — фаворит пары. Нам надрали задницу, так бывает

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу поражения с разгромным счётом в пятом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (95:134).

Во время матча Грин станцевал и помахал полотенцем под фирменную кричалку болельщиков «Гриззлиз», когда его команда уступала в 46 очков.

«Я не уважаю людей, которые веселятся только тогда, когда выигрывают. Или отдают должное болельщикам только во время побед. Мы считаем «Мемфис» фаворитом. Это они фавориты пары, понимаете? Нам надрали задницу. Это нормально, так бывает.

Я оценил их болельщиков сегодня вечером, ту энергию, которую они привнесли в игру. Если они хотят пошутить, то мы пошутим вместе», — приводит слова Грина Sports Illustrated.

Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «воинов».