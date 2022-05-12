Шакил О'Нил: мне непонятны критерии выбора MVP

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил высказался по поводу награды MVP, которую недавно получил центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Это было очень близко. Но лично я хотел бы увидеть и понять критерии, по которым выбирается MVP. У всех нас разные мнения. Более популярный и симпатичный парень будет иметь голоса в свою сторону. Очень близко, я не злюсь на Йокича, мне нравится его история… Второй раунд, я могу это уважать. Мне нравится, как он играет. Он играет как настоящий бигмен, европейский и современный центровой — всё в одном. Мне нравится его игра, но я думаю, что у Эмбиида было небольшое преимущество. Я бы хотел понять критерии», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.