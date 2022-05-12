Шакил О'Нил: мне непонятны критерии выбора MVP
Поделиться
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил высказался по поводу награды MVP, которую недавно получил центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
«Это было очень близко. Но лично я хотел бы увидеть и понять критерии, по которым выбирается MVP. У всех нас разные мнения. Более популярный и симпатичный парень будет иметь голоса в свою сторону. Очень близко, я не злюсь на Йокича, мне нравится его история… Второй раунд, я могу это уважать. Мне нравится, как он играет. Он играет как настоящий бигмен, европейский и современный центровой — всё в одном. Мне нравится его игра, но я думаю, что у Эмбиида было небольшое преимущество. Я бы хотел понять критерии», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Новость по темеESPN: Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА
Комментарии
- 12 мая 2022
-
15:33
-
14:54
-
12:56
-
12:05
-
10:50
-
09:33
-
07:23
-
05:37
-
04:43
-
00:41
- 11 мая 2022
-
23:33
-
23:01
-
22:00
-
20:03
-
19:52
-
18:45
-
17:31
-
16:00
-
15:12
-
13:57
-
12:47
-
11:41
-
10:06
-
09:39
-
08:59
-
08:30
-
07:35
-
06:21
-
04:56
-
00:05
- 10 мая 2022
-
22:52
-
21:33
-
19:48
-
18:29
-
17:27
Партнерский контент