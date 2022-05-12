О'Нил составил топ-5 молодых звёзд НБА
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил составил свою пятёрку лучших молодых игроков Национальной баскетбольной лиги.
В этот список вошли: Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»).
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Ранее бывший товарищ Шакила О'Нила по команде и совладелец команды Руди Гобера «Юта Джаз» Дуэйн Уэйд предложил решение их споров.
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