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«Это было ужасно». Томпсон высказался по поводу разгромного поражения «Мемфису»

«Это было ужасно». Томпсон высказался по поводу разгромного поражения «Мемфису»
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу разгромного поражения в пятом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (95:134).

«Это было ужасно. Позорное выступление с самого стартового спорного.

Мы так и не вошли в игру. «Гризлис» были агрессивнее нас, взять хотя бы 30 их штрафных и 13 наших», — приводит слова Томпсона ESPN.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 21 очко и совершивший восемь подборов и три передачи. Наиболее значимым игроком у «Голден Стэйт» был защитник Клэй Томпсон – 19 очков, три подбора и одна передача.

Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск.

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