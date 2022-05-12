«Это было ужасно». Томпсон высказался по поводу разгромного поражения «Мемфису»
Поделиться
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу разгромного поражения в пятом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (95:134).
«Это было ужасно. Позорное выступление с самого стартового спорного.
Мы так и не вошли в игру. «Гризлис» были агрессивнее нас, взять хотя бы 30 их штрафных и 13 наших», — приводит слова Томпсона ESPN.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 21 очко и совершивший восемь подборов и три передачи. Наиболее значимым игроком у «Голден Стэйт» был защитник Клэй Томпсон – 19 очков, три подбора и одна передача.
Следующая игра серии пройдёт в пятницу, 13 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – в 22:00 мск.
Комментарии
- 12 мая 2022
-
16:49
-
16:44
-
15:33
-
14:54
-
12:56
-
12:05
-
10:50
-
09:33
-
07:23
-
05:37
-
04:43
-
00:41
- 11 мая 2022
-
23:33
-
23:01
-
22:00
-
20:03
-
19:52
-
18:45
-
17:31
-
16:00
-
15:12
-
13:57
-
12:47
-
11:41
-
10:06
-
09:39
-
08:59
-
08:30
-
07:35
-
06:21
-
04:56
-
00:05
- 10 мая 2022
-
22:52
-
21:33
-
19:48
Партнерский контент