Джини Басс: хочу, чтобы Леброн был уверен в команде

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс заявила, что её основной задачей является сделать так, чтобы Леброн Джеймс был уверен в способности команды выиграть титул.
«Я хочу, чтобы Леброн Джеймс был уверен в команде и в том, что у нас есть всё необходимое для победы в чемпионате. Он должен быть доволен. Я хочу быть уверена, что он доволен. У меня нет никаких причин думать, что мы не можем победить с Леброном и Энтони Дэвисом. У Фила Джексона я научилась тому, что всегда есть путь к успеху. Иногда он немного сложнее, но вы должны верить в свои возможности», — приводит слова Джинни Басс The Los Angeles Times.
Ранее сообщалось, что владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может рассмотреть возможность обмена Джеймса, если он откажется подписывать продление контракта в августе.
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