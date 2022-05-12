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ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022
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Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Счёт встречи — 94:84 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов. 21 очко на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе хозяев паркета 34 очка на свой счёт записал Эррик Макколлум.

Благодаря этой победе клуб из Москвы смог оформить победу в серии и выйти в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с победителем пары «Зенит» — УНИКС (2-1).

Напомним, первый матч серии остался за ЦСКА, во втором также сильнее оказались подопечные Димитриса Итудиса. После переезда серии в Краснодар «Локомотиву-Кубань» удалось оформить одну победу — в третьем матче серии.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
12 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
84 : 94
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Макколум - 34, Мотли - 15, Мартюк - 7, Щербенев - 6, Бэрфорд - 5, Ведищев - 5, Паунич - 5, Сычков - 4, Ильницкий - 2, Емченко - 1, Долинин, Калинов
ЦСКА: Клайберн - 21, Швед - 21, Милутинов - 20, Йеребко - 11, Уэйр - 8, Фримен - 8, Антонов - 5, Колесников, Курбанов, Лопатин, Ухов, Хоменко
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