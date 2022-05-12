ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Счёт встречи — 94:84 в пользу гостей паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов. 21 очко на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе хозяев паркета 34 очка на свой счёт записал Эррик Макколлум.



Благодаря этой победе клуб из Москвы смог оформить победу в серии и выйти в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с победителем пары «Зенит» — УНИКС (2-1).



Напомним, первый матч серии остался за ЦСКА, во втором также сильнее оказались подопечные Димитриса Итудиса. После переезда серии в Краснодар «Локомотиву-Кубань» удалось оформить одну победу — в третьем матче серии.