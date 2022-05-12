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Итудис прокомментировал выход ЦСКА в финал Единой лиги ВТБ

Итудис прокомментировал выход ЦСКА в финал Единой лиги ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Эта победа позволила ЦСКА стать первым финалистом турнира.

«Спасибо сопернику за борьбу сегодня, они не сдавались и на протяжении всех матчей серии. Поздравляю свою команду с победой и выходом в финал. У меня огромное доверие к игрокам. Даже уступая в первой четверти, я знал, что они смогут одержать победу. Что ж, они отблагодарили меня за это доверие. Теперь нужно отдохнуть, восстановиться, просмотреть сыгранный матч и поработать над ошибками. Мы уже в финале, теперь ждем соперника», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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