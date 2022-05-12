Итудис прокомментировал выход ЦСКА в финал Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Эта победа позволила ЦСКА стать первым финалистом турнира.



«Спасибо сопернику за борьбу сегодня, они не сдавались и на протяжении всех матчей серии. Поздравляю свою команду с победой и выходом в финал. У меня огромное доверие к игрокам. Даже уступая в первой четверти, я знал, что они смогут одержать победу. Что ж, они отблагодарили меня за это доверие. Теперь нужно отдохнуть, восстановиться, просмотреть сыгранный матч и поработать над ошибками. Мы уже в финале, теперь ждем соперника», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Новость по теме ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022