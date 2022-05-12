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Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ

Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«В первую очередь, очень-очень-очень большая благодарность нашим болельщикам. На протяжении всей серии они оказывали нам колоссальную поддержку. Что касается игры – мы показали то, что должны делать, в первой четверти. Это – результат той работы, которую мы делаем каждый день на тренировках. Ну а то, что происходило потом – не хочу комментировать, вы все видели сами. Поздравления ЦСКА и тренеру Димитрису Итудису. Нам сейчас надо готовиться к бронзовой серии», — приводит слова Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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