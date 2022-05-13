Мэджик Джонсон: большая честь, что моё имя будет увековечено на кубке MVP финала Запада

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон высказался по поводу решения НБА назвать в его честь награду самому ценному игроку финальной серии Западной конференции.



«Спасибо большое НБА, что они назвали в мою честь новую награду MVP финала Западной конференции. Я польщён! И да, кубок просто прекрасен. Финал конференции это всегда последнее препятствие, которое команда должна пройти перед выходом в финал НБА. И для меня большая честь, что моё имя будет увековечено на награде самому ценному игроку финала Западной конференции. Этот игрок преуспевает на обоих концах площадки, делает своих партнеров по команде лучше и ведет свою команду к главному этапу в баскетболе», — написал Мэджик Джонсон в своих социальных сетях.



Напомним, награда MVP финала Запада получила имя Джонсона, а лучший игрок финала Востока получит приз имени Ларри Бёрда.

Новость по теме Мэджик Джонсон — об отказе от акций Nike: я бы уже был триллионером