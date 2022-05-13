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«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал плей-офф НБА Восточной конференции

«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал плей-офф НБА Восточной конференции
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Завершился шестой матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:90.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 32 очка.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Также 20 очков набрал Тайриз Макси.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Майами» и команда вышла в финал Восточной конференции.
В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». На данный момент счёт в их противостоянии 3-2 в пользу «Милуоки».

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
90 : 99
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Эмбиид - 20, Милтон - 15, Харрис - 14, Харден - 11, Грин - 3, Тибулл - 3, Джо - 2, Коркмаз - 2, Бэсси, Джордан, Миллсэп, Ньянг, Рид, Спрингер
Майами Хит: Батлер - 32, Страс - 20, Такер - 12, Адебайо - 10, Хироу - 10, Винсент - 7, Дедмон - 4, Оладипо - 4, Лоури, Мартин, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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