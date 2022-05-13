«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал плей-офф НБА Восточной конференции

Завершился шестой матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:90.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 32 очка.
Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Также 20 очков набрал Тайриз Макси.
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Майами» и команда вышла в финал Восточной конференции.
В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». На данный момент счёт в их противостоянии 3-2 в пользу «Милуоки».
Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).
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