«Майами» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал плей-офф НБА Восточной конференции

Завершился шестой матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:90.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 32 очка.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Также 20 очков набрал Тайриз Макси.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Майами» и команда вышла в финал Восточной конференции.

В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». На данный момент счёт в их противостоянии 3-2 в пользу «Милуоки».

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).