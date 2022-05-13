Эмбиид сообщил, что считает Хардена уже не тем профессионалом, что был в «Хьюстоне»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что Джеймс Харден, который стал игроком команды перед дедлайном, уже не показывает былую игру.



«Уверен, что когда мы заполучили его, все ожидали увидеть того Джеймса Хардена, который был в «Хьюстоне», но он уже не тот. Сейчас он в большей степени плеймейкер.



Думаю, он мог бы играть более агрессивно. То же самое можно сказать и про нашу команду в целом», – заявил Эмбиид на пресс-конференции после матча с «Хит».



Если Харден активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с клубом на $ 222,8 млн.

Напомним, сегодня завершился шестой матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:90.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Майами» и команда вышла в финал Восточной конференции.

В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». На данный момент счёт в их противостоянии 3-2 в пользу «Милуоки».

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