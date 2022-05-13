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Джеймс Харден обозначил позицию по своему будущему в «Филадельфии»

Джеймс Харден обозначил позицию по своему будущему в «Филадельфии»
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден ответил на вопрос относительно намерений воспользоваться опцией игрока на $ 47,4 миллионов.

«Я останусь здесь и буду делать всё, чтобы команда продолжала расти, становилась лучше и вела борьбу на самом высоком уровне», — приводит слова Хардена обозреватель Майк Скотто в своих социальных сетях.

В феврале 2022-го «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.

В полуфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (1-4 в серии). Ранее комментарий по этому поводу дал главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.

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