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«Ставки высоки как никогда». В УНИКСе высказались о предстоящем матче с «Зенитом»

«Ставки высоки как никогда». В УНИКСе высказались о предстоящем матче с «Зенитом»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Каждый матч с соперником такого уровня, как «Зенит» – это настоящая схватка. Для победы нам следует контролировать подбор и лучше набирать очки при переходе из защиты в нападение. Надеюсь, наши преданные болельщики вновь поддержат нас на трибунах «Баскет-холла»», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

«У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Ещё ничего не потеряно. Мы хотим выйти в финал и сделаем всё возможное для победы над соперником», — добавил защитник казанцев Лоренцо Браун.

Четвёртый матч УНИКСа и «Зенита» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.

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