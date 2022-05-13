«Ставки высоки как никогда». В УНИКСе высказались о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Каждый матч с соперником такого уровня, как «Зенит» – это настоящая схватка. Для победы нам следует контролировать подбор и лучше набирать очки при переходе из защиты в нападение. Надеюсь, наши преданные болельщики вновь поддержат нас на трибунах «Баскет-холла»», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
«У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Ещё ничего не потеряно. Мы хотим выйти в финал и сделаем всё возможное для победы над соперником», — добавил защитник казанцев Лоренцо Браун.
Четвёртый матч УНИКСа и «Зенита» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.
- 13 мая 2022
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59
- 12 мая 2022
-
23:42
-
22:57
-
21:41
-
20:58
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:49
-
16:44
-
15:33
-
14:54
-
12:56
-
12:05
-
10:50
-
09:33
-
07:23
-
05:37
-
04:43
-
00:41
- 11 мая 2022
-
23:33
-
23:01
-
22:00
-
20:03
-
19:52
-
18:45
-
17:31