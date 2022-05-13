«Ставки высоки как никогда». В УНИКСе высказались о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.



«Каждый матч с соперником такого уровня, как «Зенит» – это настоящая схватка. Для победы нам следует контролировать подбор и лучше набирать очки при переходе из защиты в нападение. Надеюсь, наши преданные болельщики вновь поддержат нас на трибунах «Баскет-холла»», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



«У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Ещё ничего не потеряно. Мы хотим выйти в финал и сделаем всё возможное для победы над соперником», — добавил защитник казанцев Лоренцо Браун.

Четвёртый матч УНИКСа и «Зенита» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.