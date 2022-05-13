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«Выиграть будет ещё сложнее». Билли Бэрон — о четвёртом матче «Зенита» и УНИКСа

«Выиграть будет ещё сложнее». Билли Бэрон — о четвёртом матче «Зенита» и УНИКСа
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон высказался о предстоящем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. После трёх встреч, напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Серия продолжится до четырёх побед.

«Следующая игра будет не менее сложной, чем предыдущие три. Выиграть будет ещё сложнее. УНИКС – очень сильная команда, которая находится в прекрасном физическом состоянии. Их особое оружие сейчас – отсутствие права на ошибку, можно сказать, что они будут играть очень отчаянно», — приводит слова Бэрона пресс-служба «Зенита».

Четвёртый матч УНИКСа и «Зенита» пройдёт сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Ранее ожиданиями о предстоящей встрече поделился главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

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