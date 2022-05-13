Лука Дончич превзошёл достижение Дирка Новицки
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Словенский форвард «Даллас Маверикс» Лука Дончич в шестом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» побил рекорд клуба, ранее принадлежавший Дирку Новицки, сообщает ESPN Stats.
Дончич в шестом матче серии набрал 33 очка (11 из 26 с игры, 9 из 14 с линии), сделал 11 подборов, отдал 8 результативных передач и совершил 4 перехвата.
Таким образом, для Дончича этот матч стал пятым в карпьере в плей-офф, в котором ему удалось набрать 30+ очков, сделать 10+ подборов и отдать 5+ передач.
На счету Новицки, ранее удерживавшего этот рекорд, четыре таких встречи. Примечательно, что Дончичу хватило всего 22 матчей плей-офф, чтобы превзойти Новицки, на счету которого 145 игр в плей-офф.
После шестого матча серии между командами паритет — 3-3.
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