Василий Карасёв возглавил МБА

Бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв станет новым главным тренером МБА, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Как сообщает источник, контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два года.



В нынешнем сезоне Карасёв возглавлял женскую команду курского «Динамо», выиграв с клубом первый титул в чемпионате России в истории. С 2014 по 2018 годы Карасёв был наставником санкт-петербургского «Зенита». В сезоне-2015/2016 он был признан лучшим тренером Единой лиги.



Ожидается, что в следующем сезоне МБА станет участником Единой лиги ВТБ. Нынешний сезон московский клуб провёл в Суперлиге. По итогам регулярного чемпионата Суперлиги МБА занял девятое место в турнирной таблице, не пробившись в плей-офф турнира.