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В «Шарлотт» определились с основным кандидатом на роль главного тренера

В «Шарлотт» определились с основным кандидатом на роль главного тренера
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Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» определилась с главным кандидатом на пост главного тренера, сообщает Heavy.com. Как сообщает источник, команда рассматривает на эту роль Майка Д'Антони.

Основными плюсами Д'Антони называют его сотрудничество с генеральным менеджером «Хорнетс» Митчем Капчаком в «Лейкерс» и способность построить свою команду вокруг сильного разыгрывающего. В минувшем сезоне Д'Антони занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в «Нью-Орлеан Пеликанс».

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял десятую позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.

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