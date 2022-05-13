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«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022
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Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 75:69 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета отличился Лоренцо Браун, записавший на свой счёт 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Уильям Мосли.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог оформить победу в серии и выйти в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с московским ЦСКА.

Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй и третьей встречах сильнее оказались игроки «Зенита».

Первый матч финальной серии пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 20 мая 2022 года. Начало встречи — в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
13 мая 2022, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 75
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Мосли, Списсу , Узинский, Хезонья, Шакич
Зенит: Бакнер, Бэрон, Вяльцев, Д. Кулагин, Зубков, Карасёв, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
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