«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 75:69 в пользу гостей паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета отличился Лоренцо Браун, записавший на свой счёт 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Уильям Мосли.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог оформить победу в серии и выйти в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с московским ЦСКА.



Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй и третьей встречах сильнее оказались игроки «Зенита».



Первый матч финальной серии пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 20 мая 2022 года. Начало встречи — в 20:00 мск.