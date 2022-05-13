«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Счёт встречи — 75:69 в пользу гостей паркета.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета отличился Лоренцо Браун, записавший на свой счёт 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Уильям Мосли.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга смог оформить победу в серии и выйти в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с московским ЦСКА.
Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Во второй и третьей встречах сильнее оказались игроки «Зенита».
Первый матч финальной серии пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 20 мая 2022 года. Начало встречи — в 20:00 мск.
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