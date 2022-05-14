Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в финал Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом и выход в финал турнира.



«Поздравляю УНИКС с действительно хорошим сезоном, который проводят Велимир Перасович и все игроки команды. Это был сложный розыгрыш. Иногда я думал, что эта серия плей-офф соответствует уровню Евролиги. Сегодня была еще одна сложная игра. В начале встречи мы немного упустили соперника вперед, но постепенно догнали. Последние минуты второй четверти были очень важны, и они остались за нами. В итоге мы сумели одержать победу. Поздравляю всех болельщиков!», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, в финале «Зенит» сыграет с московским ЦСКА.