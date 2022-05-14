«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в финал Запада

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:96, благодаря чему им удалось победить в серии 4-2 и выйти в финал Запада.
Самым результативным игроком «Голдэн Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и три передачи.
У «Мемфиса» самым результативным стал канадский форвард Диллон Брукс, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и одну передачу.
Напомним, прошлая встреча была за «Мемфисом», команда тогда победила соперников со счётом 134:95.
Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.
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