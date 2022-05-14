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«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в финал Запада

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в финал Запада
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:96, благодаря чему им удалось победить в серии 4-2 и выйти в финал Запада.

Самым результативным игроком «Голдэн Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и три передачи.

У «Мемфиса» самым результативным стал канадский форвард Диллон Брукс, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и одну передачу.

Напомним, прошлая встреча была за «Мемфисом», команда тогда победила соперников со счётом 134:95.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 29, Уиггинс - 18, Грин - 14, Пул - 12, Луни - 4, Ли - 3, Бьелица, Игуодала, Куминга, Муди, Портер, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 30, Бейн - 25, Джексон - 12, Кларк - 8, Мелтон - 8, Джонс - 7, Адамс - 4, Уильямс - 2, Альдама, Андерсон, Калвер, Кончар, Морант, Тийе, Тиллман
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