«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в финал Запада

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:96, благодаря чему им удалось победить в серии 4-2 и выйти в финал Запада.

Самым результативным игроком «Голдэн Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и три передачи.

У «Мемфиса» самым результативным стал канадский форвард Диллон Брукс, набравший 30 очков, совершивший восемь подборов и одну передачу.

Напомним, прошлая встреча была за «Мемфисом», команда тогда победила соперников со счётом 134:95.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.