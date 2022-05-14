У стадиона «Милуоки» после матча произошла стрельба. Один — погиб, ещё двое пострадали

Завершение шестого матча полуфинальной серии плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» (95:108) омрачено трагичными событиями. Сразу после окончания матча неизвестный открыл стрельбу вблизи стадиона «Файсерв-Форум», в результате чего погиб один человек, отмечает New York Post.
Множество болельщиков, услышав выстрелы, побежали искать укрытие дальше по улице, создавая ещё большую панику. Спустя некоторое время район был оцеплен полицейскими и службами спасения, а предполагаемый стрелок был задержан.
Люди спасаются бегством у стадиона «Милуоки».
Фото: «Твиттер» журналистки Джойс Гарбачак.
Службы спасения на месте происшествия.
Фото: New York Post.
Задержание предполагаемого стрелка.
Фото: New York Post.
Одну из пострадавших везут к автомобилю скорой помощи.
Фото: New York Post.
Управление Милуоки подтвердило, что женщина и мужчина пострадали в ходе стрельбы и находятся в стабильном состоянии. Один человек погиб. Предположительно, в этом районе после матча находилось до 11 тыс. человек, посетивших матч «Милуоки» в качестве зрителей.
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