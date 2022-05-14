Велимир Перасович рассказал, что предопределило поражение УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после поражения своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:75, 1-3 в серии).



«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты. Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трёхочковых.



Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезонья подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12:0 в четвёртой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.