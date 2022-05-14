Велимир Перасович рассказал, что предопределило поражение УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий после поражения своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:75, 1-3 в серии).
«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты. Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трёхочковых.
Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезонья подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12:0 в четвёртой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
- 14 мая 2022
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59
- 12 мая 2022
-
23:42
-
22:57
-
21:41
-
20:58
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:49
-
16:44