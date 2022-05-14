«Вот почему ему платят большие деньги». Смарт — о 46 очках Тейтума в матче с «Милуоки»
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Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт комплиментарно высказался о своём товарище по команде форварде Джейсоне Тейтуме после шестого матча серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (108:95, 3-3 в серии).
«Вот почему ему платят большие деньги, это происходит именно за такие моменты. Я повторял ему на протяжении всего матча о необходимости оставаться собой, и он оставался. Он принёс нам победу», — сказал Смарт на пресс-конференции.
Напомним, Тейтум в шестом матче с «Бакс» набрал 46 очков. Кроме того, он совершил девять подборов и отдал четыре результативные передачи. Седьмой матч серии состоится на домашней арене «Бостона» «Ти-Ди Гарден» в воскресенье, 15 мая. Начало – в 19:00 мск.
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