В Госдепе США сделали заявление по Грайнер после заседания Химкинского городского суда
Поделиться
Американская баскетболистка и олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер в ходе судебного заседания провела краткую беседу с дипломатами из США. Об этом информирует издание Bloomberg. Грайнер обвиняется в России в контрабанде наркотиков.
«Бриттни чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в положении, которое можно охарактеризовать как чрезвычайно сложное», — сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Напомним, вчера, 13 мая, Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 18 июня арест Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
13:21
-
12:36
-
11:45
-
10:50
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59
- 12 мая 2022
-
23:42
-
22:57
-
21:41
-
20:58
-
20:02
Партнерский контент