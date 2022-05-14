В Госдепе США сделали заявление по Грайнер после заседания Химкинского городского суда

Американская баскетболистка и олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер в ходе судебного заседания провела краткую беседу с дипломатами из США. Об этом информирует издание Bloomberg. Грайнер обвиняется в России в контрабанде наркотиков.



«Бриттни чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в положении, которое можно охарактеризовать как чрезвычайно сложное», — сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



Напомним, вчера, 13 мая, Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 18 июня арест Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.