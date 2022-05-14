Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Госдепе США сделали заявление по Грайнер после заседания Химкинского городского суда

В Госдепе США сделали заявление по Грайнер после заседания Химкинского городского суда
Комментарии

Американская баскетболистка и олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер в ходе судебного заседания провела краткую беседу с дипломатами из США. Об этом информирует издание Bloomberg. Грайнер обвиняется в России в контрабанде наркотиков.

«Бриттни чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в положении, которое можно охарактеризовать как чрезвычайно сложное», — сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, вчера, 13 мая, Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 18 июня арест Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.

Госдеп пытается вернуть арестованную в России Бриттни Грайнер. Насколько это реально? Госдеп пытается вернуть арестованную в России Бриттни Грайнер. Насколько это реально?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022