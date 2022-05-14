Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку полуфиналов

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила топ-5 игроков по итогам полуфинального раунда плей-офф турнира. В пятёрку лучших вошли защитник московского ЦСКА Алексей Швед, форварды Алекс Пойтресс («Зенит») и Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), американский защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун и ещё один армеец, сербский центровой Никола Милутинов.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит» и ЦСКА. За бронзовые медали поборются баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

Ранее мнением о противостоянии «Зенита» и УНИКСа в полуфинальной серии турнира, а также о предстоящем финале соревнований поделилась генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.