Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку полуфиналов
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила топ-5 игроков по итогам полуфинального раунда плей-офф турнира. В пятёрку лучших вошли защитник московского ЦСКА Алексей Швед, форварды Алекс Пойтресс («Зенит») и Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), американский защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун и ещё один армеец, сербский центровой Никола Милутинов.
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Напомним, в финале Единой лиги ВТБ сыграют «Зенит» и ЦСКА. За бронзовые медали поборются баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань».
Ранее мнением о противостоянии «Зенита» и УНИКСа в полуфинальной серии турнира, а также о предстоящем финале соревнований поделилась генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
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