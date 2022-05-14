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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» высказалась о будущем Расселла Уэстбрука в команде

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» высказалась о будущем Расселла Уэстбрука в команде
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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мыслями о будущем в клубе разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Такие разговоры были бы сейчас преждевременны. В настоящее время нам нужно найти подходящего тренера, который возглавит команду. Многое будет зависеть от стиля игры, который будет близок новому наставнику, от состава команды», — приводит слова Басс издание Los Angeles Times.

Напомним, 11 апреля «Лос-Анджелес» официально объявил о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Решение было обусловлено провалом калифорнийской команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона. Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

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