Скариоло: Милош Теодосич — один из гениев европейского баскетбола

Главный тренер итальянского «Виртуса» Серджо Скариоло высоко оценил навыки разыгрывающего Милоша Теодосича.



«Милош Теодосич — один из гениев европейского баскетбола. Он прекрасно знает игру, он способен за полсекунды понять то, что большая часть игроков понимает спустя минуты, дни, а то и недели. Он умеет по-разному создавать опасность для защиты соперника и делиться мячом.



Иногда мы вынуждены просить его, чтобы он бросал больше, но его лучший навык – организовать моменты для своих одноклубников и сделать команду лучше. Кроме этого, он любит бороться и оказываться в нужном месте в решающий момент», — приводит слова Скариоло пресс-служба Евролиги.



«Виртус» в нынешнем сезоне стал победителем Еврокубка и завоевал путёвку в Евролигу на следующий сезон.

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