Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скариоло: Милош Теодосич — один из гениев европейского баскетбола

Скариоло: Милош Теодосич — один из гениев европейского баскетбола
Комментарии

Главный тренер итальянского «Виртуса» Серджо Скариоло высоко оценил навыки разыгрывающего Милоша Теодосича.

«Милош Теодосич — один из гениев европейского баскетбола. Он прекрасно знает игру, он способен за полсекунды понять то, что большая часть игроков понимает спустя минуты, дни, а то и недели. Он умеет по-разному создавать опасность для защиты соперника и делиться мячом.

Иногда мы вынуждены просить его, чтобы он бросал больше, но его лучший навык – организовать моменты для своих одноклубников и сделать команду лучше. Кроме этого, он любит бороться и оказываться в нужном месте в решающий момент», — приводит слова Скариоло пресс-служба Евролиги.

«Виртус» в нынешнем сезоне стал победителем Еврокубка и завоевал путёвку в Евролигу на следующий сезон.

Новость по теме
«Виртус» стал чемпионом Еврокубка сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022