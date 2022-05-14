«Филадельфия» не собирается предлагать Хардену максимальный контракт

«Филадельфия Сиксерс» не собирается продлевать соглашение с атакующим защитником Джеймсом Харденом на условиях максимального контракта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Как заявил источник, никто в НБА не верит в то, что «Сиксерс» действительно продлит соглашение на таких условиях.
Ранее стороны сообщали, что намерены продолжить сотрудничество в дальнейшем.
В феврале 2022-го «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.
Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (2-4 в серии). Харден в шестом матче набрал 11 очков, совершил 4 подбора и отдал 9 передач.
- 14 мая 2022
-
20:58
-
19:59
-
18:57
-
17:55
-
16:46
-
15:31
-
14:02
-
13:21
-
12:36
-
11:45
-
10:50
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45