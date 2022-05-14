«Филадельфия» не собирается предлагать Хардену максимальный контракт

«Филадельфия Сиксерс» не собирается продлевать соглашение с атакующим защитником Джеймсом Харденом на условиях максимального контракта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Как заявил источник, никто в НБА не верит в то, что «Сиксерс» действительно продлит соглашение на таких условиях.



Ранее стороны сообщали, что намерены продолжить сотрудничество в дальнейшем.



В феврале 2022-го «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.



Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (2-4 в серии). Харден в шестом матче набрал 11 очков, совершил 4 подбора и отдал 9 передач.