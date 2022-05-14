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«Филадельфия» не собирается предлагать Хардену максимальный контракт

«Филадельфия» не собирается предлагать Хардену максимальный контракт
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«Филадельфия Сиксерс» не собирается продлевать соглашение с атакующим защитником Джеймсом Харденом на условиях максимального контракта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Как заявил источник, никто в НБА не верит в то, что «Сиксерс» действительно продлит соглашение на таких условиях.

Ранее стороны сообщали, что намерены продолжить сотрудничество в дальнейшем.

В феврале 2022-го «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию». Если Джеймс активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с «Сиксерс» на $ 222,8 млн.

Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (2-4 в серии). Харден в шестом матче набрал 11 очков, совершил 4 подбора и отдал 9 передач.

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