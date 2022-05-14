Крис Миддлтон не поможет «Милуоки» в седьмом матче серии с «Бостоном»

Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон, вероятно, не примет участия в седьмом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По информации источника, игрок не успел восстановиться на этой неделе, как ожидалось ранее.
Сообщается, что Миддлтон в случае выхода «Милуоки» в финал Восточной конференции НБА может пропустить и решающую серию.
Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с «Чикаго Буллз» 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели.
В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в нынешнем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка и совершая 5,4 подбора.
Накануне игроки «Бостона» обыграли «Бакс» со счётом 108:95, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3-3.
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