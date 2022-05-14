Стивен Эй Смит раскритиковал Джеймса Хардена

Телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.



«Думаю, люди не до конца осознают тот ужас, который они устроили для будущего лиги. Это касается и коллективного соглашения, и того, как игроки с ним поступают. Мы уже обсуждали Бена Симмонса и Кайри Ирвинга. Сейчас настала очередь Джеймса Хардена. Для любого владельца клуба главное — следовать общей стратегии и соблюдать порядок и дисциплину. А сейчас у нас есть три игрока, которые просто спровоцировали обмены. Бен Симмонс вообще не хочет играть, Кайри Ирвинг играет, когда сам хочет. Харден же раз за разом идёт туда, куда ему угодно. Вспомните, «Бруклину» пришлось отдать за Хардена в «Хьюстон» Кариса Леверта и Джарретта Аллена. Перед этим он получал Ховарда, Криса Пола и Расселла Уэстбрука. И ничего не сработало. Все эти переходы делались для Хардена. После поражения в финале конференции он вышел и сказал, что больше не хочет играть с Полом.



На него потратили пять игроков. Подобное мы видим сейчас в «Филадельфии». Да, Симмонс не хотел там оставаться, но они отдали Сета Карри, Драммонда и два драфт-пика первого раунда. Этих людей принесли в жертву. Вот с чем ассоциируется имя Джеймса Хардена. И владельцы обращают на это внимание. Доходы от баскетбола сократятся. Когда игроки потребуют объяснений, владельцы отправят задать вопрос именно Хардену, Ирвингу и Симмонсу», — приводит слова Стивена Эй Смита ESPN.