Никола Йокич сможет сыграть за сборную Сербии на Евробаскете

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сможет выступить за сборную Сербии на чемпионате Европы 2022 года, сообщает Nova. Как информирует источник, главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич провёл встречу с игроком, чтобы обсудить возможность его участия в турнире. Кроме того, как сообщается, Йокич хочет инвестировать в спортивную базу своего родного города Сомбор, чтобы сборная именно там провела подготовку к Евробаскету.
В нынешнем сезоне Йокич во второй раз подряд стал MVP регулярного сезона.
27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В минувшей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» уже завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».
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