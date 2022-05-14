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Никола Йокич сможет сыграть за сборную Сербии на Евробаскете

Никола Йокич сможет сыграть за сборную Сербии на Евробаскете
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сможет выступить за сборную Сербии на чемпионате Европы 2022 года, сообщает Nova. Как информирует источник, главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич провёл встречу с игроком, чтобы обсудить возможность его участия в турнире. Кроме того, как сообщается, Йокич хочет инвестировать в спортивную базу своего родного города Сомбор, чтобы сборная именно там провела подготовку к Евробаскету.

В нынешнем сезоне Йокич во второй раз подряд стал MVP регулярного сезона.

27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В минувшей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» уже завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

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