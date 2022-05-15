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Владимир Гомельский: большинству в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА

Владимир Гомельский: большинству в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах поражения УНИКСа в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а также высказал мнение, что выиграть в финальном противостоянии с ЦСКА клубу из Санкт-Петербурга будет крайне сложно.

«Причиной поражения УНИКСа в третьей и четвёртой играх было не отсутствие Джекири. У тренера Паскуаля планы на эти игры были гораздо более содержательные, чем у тренера Перасовича. УНИКС три матча подряд испытывал сложности в позиционной атаке, не мог доставить мяч своему лидеру Хезоньи в те позиции, откуда он смог бы атаковать без излишних затрат энергии. Защита «Зенита» справилась с Хезоньей и остальными игроками УНИКСа, кроме Лоренцо Брауна. А в позиционной атаке «Зенита» было больше опций.

Я понимаю, что большинству любителей баскетбола в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА в финальной серии. Но выиграть у ЦСКА в серии —очень хлопотное дело. В одном, отдельно взятом матче — возможно. Но в серии крайне сложно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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