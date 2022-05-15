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Мэджик Джонсон: НБА долгие годы будет в порядке благодаря Тейтуму и Адетокумбо

Мэджик Джонсон: НБА долгие годы будет в порядке благодаря Тейтуму и Адетокумбо
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Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон признался, что с нетерпением ожидает седьмого матча полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». В настоящее время счёт в серии 3-3.

«НБА долгие годы будет в порядке благодаря этим двум суперзвездам: Джейсону Тейтуму и Яннису Адетокумбо. Сейчас в серии счёт 3-3, и я не могу дождаться седьмого матча!» — написал Джонсон в своих социальных сетях.

Седьмой матч серии между «Бостоном» и «Милуоки» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. В этом противостоянии определится соперник «Майами Хит» по финалу Восточной конференции НБА.

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