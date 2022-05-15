Президент испанского клуба заставил игроков встать на колени после вылета в дивизион ниже
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Президент испанского клуба «Бургос» Феликс Санчес спровоцировал скандал после матча команды с «Фуэнлабраде» в чемпионата Испании (66:83). После поражения «Бургос» лишился шансов остаться в высшем дивизионе, а соперники за счёт этого успеха сохранили прописку. После встречи Санчес встал на колени перед болельщиками и вынудил игроков своей команды последовать его примеру, что они в итоге и сделали.
Случившееся имело широкий резонанс в испанском баскетболе. Мнением об этом инциденте поделился, в частности, главный тренер «Манресы» Педро Мартинес.
«Вы не должны извиняться, когда проигрываете. Профессионалы так не поступают», — высказался Мартинес, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
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