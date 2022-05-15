Источник: Джонатан Мотли уйдёт из «Локомотива-Кубань»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли покинет команду по окончании нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
По сведениям источника, приоритетом 27-летнего американского игрока станет возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию, где он ранее выступал за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Если в США найти подходящие варианты не получится, форвард будет готов рассмотреть европейские варианты. Ранее игроком интересовались такие клубы, как «Маккаби», «Милан», «Баскония» и «Виртус».
Напомним, ранее сообщалось, что ещё один американский легионер покинет клуб Единой лиги ВТБ. Речь о форварде «Зенита» из Санкт-Петербурга Аароне Карвере.
Новость по темеАмериканский легионер покинул «Зенит»
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