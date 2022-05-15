Майк Джеймс отреагировал на принуждение игроков «Бургоса» встать на колени после поражения
Поделиться
Экс-игрок московского ЦСКА, американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс высказался о скандале, случившемся после матча чемпионата Испании между «Бургосом» и «Фуэнлабрадой» (66:83). Напомним, по окончании встречи президент «Бургоса» встал на колени перед болельщиками и вынудил игроков своей команды сделать то же самое, что они в конечном счёте и сделали.
«Конечно, нужно уважать фанатов. Но когда игроки встают на колени перед болельщиками, это смотрится дико. Непохоже, что они уважают своих баскетболистов», — написал Джеймс в своих социальных сетях.
«Бургос» после поражения лишился шансов остаться в высшем дивизионе. «Фуэнлабрада», напротив, после победы сохранила шансы на прописку в нём.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
17:26
-
16:58
-
15:29
-
14:29
-
13:24
-
12:37
-
11:32
-
10:29
-
09:46
-
06:43
-
00:47
- 14 мая 2022
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
20:58
-
19:59
-
18:57
-
17:55
-
16:46
-
15:31
-
14:02
-
13:21
-
12:36
-
11:45
-
10:50
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
Партнерский контент