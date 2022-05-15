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Майк Джеймс отреагировал на принуждение игроков «Бургоса» встать на колени после поражения

Майк Джеймс отреагировал на принуждение игроков «Бургоса» встать на колени после поражения
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Экс-игрок московского ЦСКА, американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс высказался о скандале, случившемся после матча чемпионата Испании между «Бургосом» и «Фуэнлабрадой» (66:83). Напомним, по окончании встречи президент «Бургоса» встал на колени перед болельщиками и вынудил игроков своей команды сделать то же самое, что они в конечном счёте и сделали.

«Конечно, нужно уважать фанатов. Но когда игроки встают на колени перед болельщиками, это смотрится дико. Непохоже, что они уважают своих баскетболистов», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

«Бургос» после поражения лишился шансов остаться в высшем дивизионе. «Фуэнлабрада», напротив, после победы сохранила шансы на прописку в нём.

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