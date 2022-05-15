Карри высказался по поводу игроков «Мемфиса» после победы в полуфинальной серии с ним
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу «Мемфис Гриззлиз» после победы в полуфинальной серии с ними.
«Я очень уважаю каждого парня в этой команде. Они отлично взаимодействуют друг с другом. У них много энергии и много потенциала для того, чтобы находиться на самом высоком уровне. Они провели великолепный регулярный сезон. Они сделали нас лучше. Уверен, и мы им помогли. Кто знает, что будет дальше, но они ещё долго будут в топе. Определённо, их команда вызывает только уважение», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Напомним, «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.
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