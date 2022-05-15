В «Бруклине» рассказали, как ситуация с отсутствием Ирвинга повлияла на команду
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Помощник главного тренера «Бруклин Нетс» Амаре Стадемайр рассказал о том, как ситуация с Кайри Ирвингом повлияла на команду и тренерский штаб.
Напомним, из-за отказа от вакцинации Ирвинг пропустил большую часть сезона.
«Это определённо задело нас, ведь у нас не было достаточной последовательности в работе с Кайри и это не дало нам возможности создать командную химию.
Он играл только на выездных матчах и в зависимости от города, не мог играть в Нью-Йорке. Поэтому у нас были разные составы и разные матч-апы, которые зависели от расписания игр. Не было должной химии внутри команды, и это отразилось на результате сезона. Так что да, эта ситуация определённо повлияла на команду и тренерский штаб», — приводит слова Стадемайра Fadeaway World.
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