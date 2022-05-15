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Карри: Морант может стать реальной проблемой для всех. Он способен на всё

Карри: Морант может стать реальной проблемой для всех. Он способен на всё
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу звёздного лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Морант может стать реальной проблемой. У него дикие показатели. Мы вели 2-1, но не ослабляли внимания, ибо с Джа Морантом это может стоить победы.

Какой это его сезон? Третий, четвёртый? Он способен на всё. Их команда ещё долго будет врываться в борьбу за лидерство в Западной конференции. После победы в серии мы можем позволить себе расслабиться в их отношении, но нужно понимать, что «Гриззлиз» здесь надолго, а Джа Морант – это проблема для всех», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Напомним, «Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.

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