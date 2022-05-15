Карри: Морант может стать реальной проблемой для всех. Он способен на всё

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу звёздного лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Морант может стать реальной проблемой. У него дикие показатели. Мы вели 2-1, но не ослабляли внимания, ибо с Джа Морантом это может стоить победы.



Какой это его сезон? Третий, четвёртый? Он способен на всё. Их команда ещё долго будет врываться в борьбу за лидерство в Западной конференции. После победы в серии мы можем позволить себе расслабиться в их отношении, но нужно понимать, что «Гриззлиз» здесь надолго, а Джа Морант – это проблема для всех», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Напомним, «Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции НБА.