Лиллард отреагировал на издевательский мем, который указывает на отсутствие наград игрока

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал мем одного из пользователей социальных сетей.

«Как Дэмьен Лиллард начал: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале НБА, отсутствие бороды.



Как Дэмьен Лиллард продолжил: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале НБА, отрастил бороду», – указано в меме.

«Забавно! А я неплох», — написал Лиллард.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.