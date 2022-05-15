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Лиллард отреагировал на издевательский мем, который указывает на отсутствие наград игрока

Лиллард отреагировал на издевательский мем, который указывает на отсутствие наград игрока
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал мем одного из пользователей социальных сетей.

«Как Дэмьен Лиллард начал: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале НБА, отсутствие бороды.

Как Дэмьен Лиллард продолжил: один приз лучшему новичку, ноль MVP, ноль титулов лучшего бомбардира, ноль побед в финале конференции, ноль участий в финале НБА, отрастил бороду», – указано в меме.

«Забавно! А я неплох», — написал Лиллард.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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