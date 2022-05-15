Названы команды, в которые может перейти Джон Уолл

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл может перейти в «Лос-Анджелес Клипперс» или в «Майами Хит», сообщает Bleacher Report.

Также сообщается, что «Хьюстон» может выкупить контракт Джона Уолла, если не найдет команду, которая будет готова выменять крупный контракт 31-летнего разыгрывающего. Уолл воспользуется опцией игрока на 47,4 млн долларов за следующий сезон и станет вторым по зарплате в лиге после Стефена Карри («Голден Стэйт»).

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон Уизардс». Предыдущий сезон Уолл пропустил из-за травмы.