Названы команды, в которые может перейти Джон Уолл
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл может перейти в «Лос-Анджелес Клипперс» или в «Майами Хит», сообщает Bleacher Report.
Также сообщается, что «Хьюстон» может выкупить контракт Джона Уолла, если не найдет команду, которая будет готова выменять крупный контракт 31-летнего разыгрывающего. Уолл воспользуется опцией игрока на 47,4 млн долларов за следующий сезон и станет вторым по зарплате в лиге после Стефена Карри («Голден Стэйт»).
Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон Уизардс». Предыдущий сезон Уолл пропустил из-за травмы.
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