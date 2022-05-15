Адетокунбо поучаствовал в 24 из 26 очков «Бакс» в первой четверти 7-го матча с «Бостоном»

Сейчас на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне проходит седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Милуоки Бакс». Лидер гостей Яннис Адетокунбо показал впечатляющую статистику в первой четверти, заработав за 11 минут 10 очков, восемь подборов и шесть передач. Он поучаствовал в 24 из 26 набранных очков команды.

В последний раз такую статистическую линейку в рамках одной четверти матча плей-офф демонстрировал Леброн Джеймс в 2015 году.

После второй четверти «Бостон» ведёт со счётом 48:43. Напомним, прошлый матч проходил в Милуоки и завершился победой гостей со счётом 108:95, благодаря чему «Селтикс» удалось сравнять счёт в серии – 3-3. Победитель сегодняшнего матча встретится с «Майами Хит» в финале конференции.