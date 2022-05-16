Йокубайтис: Ясикявичюс строг со мной, но не потому, что я литовец. Он кричит не просто так

Литовский разыгрывающий «Барселоны» Рокас Йокубайтис высказался по поводу своих отношений с главным тренером команды Шарунасом Ясикявичюсом, который является его соотечественником.

«Может быть, он строг со мной, но не потому, что я литовец. Он пригласил меня на свои тренировки, когда мне было 15 или 16 лет. Он прекрасно меня знает и понимает, как я реагирую на происходящее. Я не говорю, что мне нравится, когда на меня кричат, но иногда это хорошо. Тогда ты понимаешь, что сделал неправильно.



Знаю, что он кричит не просто так. У меня нет с этим проблем. Когда на меня орут, я знаю почему. Мне нравятся его методы. Кому-то такое отношение кажется чересчур строгим, но это всегда помогает мне сосредоточиться», — приводит слова Йокубайтиса Eurohoops.