Форвард «Милоуки» установил уникальное достижение в плей-офф НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо установил уникальное статистическое достижение в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Греческий игрок стал первым за всю историю НБА, кому удалось набрать 200 очков, совершить 100 подборов и 50 передач в рамках одной серии плей-офф.
Более того, Адетокунбо показал впечатляющую статистику в первой четверти матча с «Бостон Селтикс», набрав за 11 минут 10 очков, восемь подборов и шесть передач. Он поучаствовал в 24 из 26 набранных очков команды.
В последний раз такую статистическую линейку в рамках одной четверти матча плей-офф демонстрировал Леброн Джеймс в 2015 году.
Завершился седьмой матч серии плей-офф НБА, в котором «Селтикс» принимал «Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:81.
За семь матчей серии второго раунда против «Бостона» (3-4) на счету Янниса 237 очков, 103 подбора и 50 передач.
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