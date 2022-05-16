«Даллас» победил в серии с «Финиксом», у Дончича — дабл-дабл

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:90, благодаря чему им удалось победить соперников в этой серии – 4:3. В прошлом матче «Даллас» тоже победил. Тогда они обыграли соперников со счётом 113:86.



Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи.



Серия между командами окончена со счётом 4-3 в пользу «Маверикс». Команда вышла в финал плей-офф Западной конференции НБА.