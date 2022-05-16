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«Даллас» победил в серии с «Финиксом», у Дончича — дабл-дабл

«Даллас» победил в серии с «Финиксом», у Дончича — дабл-дабл
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:90, благодаря чему им удалось победить соперников в этой серии – 4:3. В прошлом матче «Даллас» тоже победил. Тогда они обыграли соперников со счётом 113:86.

Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи.

Серия между командами окончена со счётом 4-3 в пользу «Маверикс». Команда вышла в финал плей-офф Западной конференции НБА.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
16 мая 2022, понедельник. 03:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
90 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Джонсон - 12, Букер - 11, Пол - 10, Уэйнрайт - 10, Шамет - 9, Бриджес - 6, Макги - 6, Холидей - 6, Краудер - 5, Пэйн - 5, Эйтон - 5, Крэйг - 2, Пэйтон - 2, Бийомбо - 1, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Динвидди - 30, Брансон - 24, Пауэлл - 6, Баллок - 5, Финни-Смит - 5, Бёрк - 4, Грин - 3, Клебер - 3, Крисс - 3, Нтиликина - 3, Марьянович - 2, Браун, Дав. Бертанс, Хардуэй-младший
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