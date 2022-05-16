Крис Пол высказался о своём будущем после вылета от «Далласа»
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37-летний разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол дал комментарий по поводу своего будущего в команде. Напомним, сегодня вечером «Финикс» на своей площадке с разгромным счётом уступил «Даллас Маверикс» (90:123) в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции.
«Мы вернёмся сюда в следующем сезоне. Я не собираюсь завершать карьеру», — сказал Пол после матча.
Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи. «Даллас» теперь сыграет в финале Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
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