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Дончич: знал, что «Даллас» считался аутсайдером с «Финиксом», но мы верили в наш успех

Дончич: знал, что «Даллас» считался аутсайдером с «Финиксом», но мы верили в наш успех
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал выход своей команды в финал Западной конференции НБА. В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». В седьмом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 90:123. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Далласа».

Изначально «Даллас» считался аутсайдером противостояния. Например, все 20 экспертов ESPN отдавали предпочтение «Финиксу».

«Я знал, что мы считались аутсайдерами. Все говорили, что выиграют «Санз». Но, как я говорил, все в раздевалке верили в наш успех. Так мы и выиграли этот матч», — цитирует Дончича пресс-служба НБА.

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