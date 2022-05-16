Наставник «Маверикс»: многие думали, что это будет разгром, они были правы

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал выход своей команды в финал Западной конференции. В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». В седьмом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 90:123. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Далласа», который считался аутсайдером.
«Никто не давал нам и шанса. Многие люди говорили, что это будет разгром. Да, они были правы, только они считали победителями не нас.
Мы не думали о разгроме. Вышли на площадку и выполнили план на игру. Было заметно, что давление было на «Санз». Они промахнулись в нескольких бросках, которые обычно бывают точными. Но, на мой взгляд, мы великолепно отработали в течение 48 минут», — цитирует Кидда пресс-служба «Далласа».
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