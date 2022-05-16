Адетокунбо: со здоровым Миддлтоном всё могло сложиться иначе

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу поражения в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (81:109).

«Я старался быть агрессивным на протяжении всей игры. Я лучше промажу кучу бросков, но продолжу играть и идти вперёд, чем буду стоять в страхе в стороне. Не думаю, что я уклонялся от физической нагрузки. В любом из матчей я играл на пределе. Вот кто я, вот как я устроен. Я наслаждался этим. Это определённо сделало меня лучшим игроком. Ты становишься лучше через опыт.

Мы не собираемся оправдываться. Все выходили и старались, боролись. Это то, что мы делали с третьего матча серии с «Чикаго» по седьмую игру с «Бостоном». Да, со здоровым Миддлтоном всё могло сложиться иначе. Но его не было», — приводит слова Адетокунбо ESPN.