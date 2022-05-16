Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо: со здоровым Миддлтоном всё могло сложиться иначе

Адетокунбо: со здоровым Миддлтоном всё могло сложиться иначе
Комментарии

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу поражения в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (81:109).

«Я старался быть агрессивным на протяжении всей игры. Я лучше промажу кучу бросков, но продолжу играть и идти вперёд, чем буду стоять в страхе в стороне. Не думаю, что я уклонялся от физической нагрузки. В любом из матчей я играл на пределе. Вот кто я, вот как я устроен. Я наслаждался этим. Это определённо сделало меня лучшим игроком. Ты становишься лучше через опыт.

Мы не собираемся оправдываться. Все выходили и старались, боролись. Это то, что мы делали с третьего матча серии с «Чикаго» по седьмую игру с «Бостоном». Да, со здоровым Миддлтоном всё могло сложиться иначе. Но его не было», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

Новость по теме
«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в финал Восточной конференции НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022